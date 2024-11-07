"У Антона Миранчука травма приводящей мышцы. Именно поэтому он не поедет в сборную России", — приводит слова Константина Sport24.
11 ноября стартует очередной учебно-тренировочный сбор национальной команды России. Сегодня тренерский штаб сборной под руководством Валерия Карпина огласил окончательный состав, в которую вошли 29 футболистов. Во время этого сбора пройдёт два товарищеских матча - против сборных Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).
Антон Миранчук не вызван в сборную России из-за травмы
Президент "Сьона" Кристиан Константин рассказал, почему полузащитник команды Антон Миранчук не был включен в окончательный состав сборной России для участия в ноябрьском учебно-тренировочном сборе.
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