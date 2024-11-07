"Нормальное решение. Только надо было это раньше пресекать, когда заварушка начиналась. До заварушки можно было дать кому-то желтую. Роше дали три игры, Бабичу ничего не дали, хотя он тоже хватал за горло. Судью даже нельзя трогать, а тут игроков. Поэтому нормальное решение. Одной игрой больше, одной меньше...В следующий раз Литвинов будет бить первым", - приводит слова Ещенко "СЭ".
2 ноября во втором тайме матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московскими командами ЦСКА и "Спартак" между футболистами случилась потасовка, по итогам которой главный судья Алексей Сухой показал красные карточки защитнику ЦСКА Виллиану Роше и защитнику "Спартака" Руслану Литвинову.
Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать футболиста "армейцев" на три матча, а игрока красно-белых - на два матча.
Ещенко: в следующий раз Литвинов будет бить первым
Бывший игрок московского "Спартака" высказался о решении КДК РФС по итогам потасовки, случившейся в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"