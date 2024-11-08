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Слишкович: для победы "Оренбургу" надо изменить свой футбол

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Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович прокомментировал подготовку команды к матчу 15-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Оренбург"
"Готовимся к матчу с "Динамо", нас ждет сложная игра. У любого соперника есть уязвимые зоны, надо их использовать. Мы разобрали эти моменты на теории. Но для победы нам тоже надо изменить наш футбол", - приводит слова Слишковича "Матч ТВ".

"Оренбург" 9 ноября в Каспийске в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встретится с махачкалинским "Динамо". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников. Текстовую трансляцию данного матча будет вести портал Rusfootball.info.

После 14 туров "Оренбург" с 8-ю очками занимает в турнирной таблице последнее, шестнадцатое место, а "Динамо" с 12-ю очками расположилось на одиннадцатой строчке.

Оренбург Владимир Слишкович Динамо Мх
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