Напомним, Промес сейчас является игроком клуба "Юнайтед" из Дубая. На счету форварда два забитых мяча в двух играх.
- Квинси - профессионал и мастеровитый игрок. Конечно, его не хватает. Скучаем по нему, - передает слова Литвинова "Матч ТВ".
Промес был игроком "Спартака" с 2014 по 2018 год, а после вернулся в клуб зимой 2021 года. Нидерландский футболист в составе красно-белых становился чемпионом РПЛ, а также побеждал в Кубке России и Суперкубке страны.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" в 14-ти турах набрал 25 очков и занимает пятое место в РПЛ. Следующим соперником красно-белых в РПЛ станет "Акрон", матч пройдет 10 ноября.
Литвинов: "Спартаку" не хватает Промеса, скучаем по нему
Футболист столичного "Спартака" Руслан Литвинов заявил, что команде не хватает Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"