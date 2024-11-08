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Защитник "Спартака" Денисов: мечтаю принять участие в Лиге чемпионов

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Защитник московского "Спартака" Даниил Денисов рассказал о своей футбольной мечте.
Фото: ФК "Спартак"
- О чем сейчас мечтаю? Сыграть за сборную России на чемпионатах Европы и мира и принять участие в Лиге чемпионов, - цитирует защитника "Спартака" Sport24.

На данный момент российские клубы и национальная команда отстранены от участия в международных турнирах.

В текущем сезоне Денисов провел за "Спартак" в РПЛ 13 матчей, но не отметился голевыми действиями. Его команда имеет в своем активе 25 очков и находится на пятом месте в таблице РПЛ. В 15-м туре "Спартак" на своем поле примет "Акрон", встреча пройдет 10 ноября.

Даниил Денисов Спартак
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