- "Краснодар" очень хорошо смотрится в этом сезоне. Сейчас команда поймала победную волну, и отобрать у них очки крайне сложно. "Зениту" будет непросто догонять "Краснодар", - цитирует Семина "РБ Спорт".
"Краснодар" в текущем сезоне набрал в 14-ти турах 36 очков и лидирует в турнирной таблице, отрыв от идущего вторым "Зенита" составляет три очка. На третьем месте располагается "Локомотив", набравший 31 балл.
10 ноября "Краснодар" проведет встречу 15-го тура РПЛ против казанского "Рубина", начало матча запланировано на 19:45 по столичному времени.
Семин: "Краснодар" поймал победную волну, отобрать у них очки крайне сложно
Экс-наставник столичного "Локомотива" Юрий Семин высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ