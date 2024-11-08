- Он обращается с мячом как топ-игрок. Когда Алексей на поле, то всегда можно ждать движение мяча в атаку. Думаю, у него большое будущее, - цитирует Монтеса "РБ Спорт".
Батраков в этом сезоне во всех турнирах провел за "Локомотив" 18 матчей, записал на свой счет девять голов и сделал восемь голевых передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в пять миллионов евро, а контракт игрока с "железнодорожниками" рассчитан до 2027 года.
"Локомотив" имеет в активе 31 балл и находится на третьей строчке в таблице. В следующем туре "железнодорожники" на своем поле примут "Факел", матч пройдет в субботу, 9 ноября.
Защитник "Локомотива" Монтес: Батраков обращается с мячом как топ-игрок
Футболист столичного "Локомотива" Сесар Монтес высказался о технике своего партнера по команде Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"