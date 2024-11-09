"Слабый он какой-то форвард… Я не верю, что Гуарирапа заиграет у нас. Посмотрите, как он принимает и бежит с мячом, он же от Сауля на километр отскакивает! А мяч должен липнуть к ногам нападающего. Ему необходимо поработать над техникой, да и над ударом тоже", - приводит слова Пономарёва "РБ Спорт".
Сауль Гуарирапа в сентябре 2024 года был арендован московским ЦСКА у футбольного клуба "Сочи" до конца текущего сезона. В составе "армейского" клуба венесуэльский нападающий в общейй сложности принял участие в 11 официальных матчах, в которых не отметился ни одним результативным действием.
Аренда является платной: ЦСКА должен будет заплатить "Сочи" 400 тыс. евро. При этом у "армейцев" имеется опция на выкуп 22-летнего после завершения сезона.
Ветеран ЦСКА Пономарёв назвал Гуарирапу слабым форвардом и посоветовал ему поработать над техникой
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился своим мнением о форварде "армейцев" Сауле Гуарирапе.
Фото: ПФК ЦСКА