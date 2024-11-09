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"Проиграли и проиграли". Николич высказался о поражении ЦСКА в дерби со "Спартаком"

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Наставник московского ЦСКА Марко Николич рассказал о поражении своей команды в дерби со "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Перед ним у нас был хороший отрезок без проигрышей: девять игр подряд. Так что это вообще неважно. Проиграли в дерби и проиграли. Когда смотришь игру в повторе и без эмоций, многое видишь иначе. Практически всё решил гол Бонгонда. У "Спартака" тоже не было никаких серьёзных моментов, - передает слова сербского наставника ЦСКА "Чемпионат".

Напомним, дерби между ЦСКА и "Спартаком" состоялось на прошлой неделе в рамках 14-го тура РПЛ и завершилось победой красно-белых со счетом 2:0. По голу забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.

На данный момент в активе красно-синих 24 очка, клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице. В активе "Спартака" 25 очков и пятое место в РПЛ.

ЦСКА в 15-м туре чемпионата России в гостях сыграет против "Крыльев Советов", матч пройдет 10 ноября, начало - в 13:00 мск.

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