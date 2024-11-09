- Игра в три центральных защитника, к ним ещё опускается опорник, впереди не хватает игроков. Не хватает и наконечника, и того, кто может отдать последний пас, - цитирует Хомуху Legalbet.
Напомним, ЦСКА не может забить на протяжении трех матчей - в последний раз "армейцы" забивали 22 октября в матче Кубка России с "Ахматом" (1:0). После этого были ничьи с "Факелом" и "Рубином" (0:0), а также поражение в игре со "Спартаком" (0:2).
В следующем туре "армейцы" в гостях сыграют с "Крыльями Советов", игра пройдет 10 ноября. На данный момент в активе ЦСКА 24 балла и шестая строчка в РПЛ.
Хомуха объяснил, почему ЦСКА перестал забивать голы
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха дал свой комментарий по поводу безголевой серии "армейцев".
Фото: Официальный сайт РПЛ