Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
14:00
ФакелНе начат
Динамо Мх
16:30
ОренбургНе начат
Ростов
19:00
ХимкиНе начат
Динамо
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алания
15:00
Арсенал ТулаНе начат
Торпедо
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
17:00
СоколНе начат
Нефтехимик
18:00
БалтикаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Вулверхэмптон
18:00
СаутгемптонНе начат
Вест Хэм
18:00
ЭвертонНе начат
Кристал Пэлас
18:00
ФулхэмНе начат
Брайтон
20:30
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
23:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Мадрид
16:00
ОсасунаНе начат
Вильярреал
18:15
АлавесНе начат
Эспаньол
20:30
ВаленсияНе начат
Леганес
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
17:00
ПармаНе начат
Кальяри
20:00
МиланНе начат
Ювентус
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
БаварияНе начат
Майнц
17:30
Боруссия ДНе начат
Бохум
17:30
БайерНе начат
Вердер
17:30
ХольштайнНе начат
РБ Лейпциг
20:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
19:00
МонакоНе начат
Ланс
21:00
НантНе начат
Анже
23:00
ПСЖНе начат

Хомуха объяснил, почему ЦСКА перестал забивать голы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха дал свой комментарий по поводу безголевой серии "армейцев".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Игра в три центральных защитника, к ним ещё опускается опорник, впереди не хватает игроков. Не хватает и наконечника, и того, кто может отдать последний пас, - цитирует Хомуху Legalbet.

Напомним, ЦСКА не может забить на протяжении трех матчей - в последний раз "армейцы" забивали 22 октября в матче Кубка России с "Ахматом" (1:0). После этого были ничьи с "Факелом" и "Рубином" (0:0), а также поражение в игре со "Спартаком" (0:2).

В следующем туре "армейцы" в гостях сыграют с "Крыльями Советов", игра пройдет 10 ноября. На данный момент в активе ЦСКА 24 балла и шестая строчка в РПЛ.

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится