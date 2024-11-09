- Сантос теперь не считается легионером? Рады за Дугласа, и для нас это, конечно, хорошо, - цитирует Караваева "Матч ТВ".
Сантос пополнил состав петербургской команды летом 2019 года. Контракт футболиста с клубом с берегов Невы рассчитан до 2027 года, рыночная стоимость бразильца с российским паспортном оценивается порталом Transfermarkt в 14 млн евро.
В этом сезоне Дуглас принял участие в 14 встречах за "Зенит" и оформил три ассиста на партнеров.
Караваев высказался о натурализации Дугласа Сантоса
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал получение бразильцем Дугласом Сантосом российского паспорта.
Фото: ФК "Зенит"