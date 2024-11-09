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Караваев высказался о натурализации Дугласа Сантоса

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Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал получение бразильцем Дугласом Сантосом российского паспорта.
Фото: ФК "Зенит"
- Сантос теперь не считается легионером? Рады за Дугласа, и для нас это, конечно, хорошо, - цитирует Караваева "Матч ТВ".

Сантос пополнил состав петербургской команды летом 2019 года. Контракт футболиста с клубом с берегов Невы рассчитан до 2027 года, рыночная стоимость бразильца с российским паспортном оценивается порталом Transfermarkt в 14 млн евро.

В этом сезоне Дуглас принял участие в 14 встречах за "Зенит" и оформил три ассиста на партнеров.

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