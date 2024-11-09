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Лепехин: "Зенит" зависит от игры бразильцев, команде не хватает мотивации

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Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин высказался об игре петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"
"Чего пока не хватает "Зениту"? Мотивации. Уже давно понятно, что "Зенит" зависит от игры бразильцев. Когда они играют в полную силу, "Зениту" нет равных в чемпионате. В прошлом сезоне уже были матчи, когда бразильцы не играли в полную силу, и у "Зенита" возникали проблемы. В итоге как-то справлялись и становились чемпионами", - цитирует Лепехина "РБ Спорт".

После 14-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 33-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив", который за 14 туров набрал 31 очко.

Завтра, 10-го ноября, сине-бело-голубые сыграют на выезде с грозненским "Ахматом" в 15-м туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов.

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