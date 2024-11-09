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Защитник "Акрона" Эсковаль: сделаем все возможное, чтобы победить "Спартак"

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Защитник тольяттинского "Акрона" Родригу Эсковаль высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Акрон"
"Нас ждёт сложная игра. Пока мы не побеждали лидеров чемпионата, поэтому хотим изменить эту ситуацию в матче со "Спартаком". Будем готовиться и делать всё возможное, чтобы победить", - цитирует Эсковаля Metaratings.

Завтра, 10-го ноября, тольяттинский "Акрон" сыграет на выезде с московским "Спартаком" в 15-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.

После 14-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 25 очков. Тольяттинцы занимают 8-е место с 16-ю набранными очками.

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