"Как Виллиан воспринял дисквалификацию? С ним все в порядке", - цитирует представителя агентства "РБ Спорт".
В 14-м туре Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на своем поле уступил со счетом 0:2 "Спартаку". Во втором тайме футболисты устроили массовую потасовку, по итогам которой главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил с поля защитника хозяев Виллиана Рошу и полузащитника красно-белых Руслана Литвинова.
КДК РФС дисквалифицировал Виллиана Рошу на три матча РПЛ, Руслан Литвинов пропустит две встречи.
В агентстве Роши рассказали о том, как защитник ЦСКА воспринял дисквалификацию
В футбольном агентстве Sferico Sports рассказали о том, как защитник ЦСКА Виллиан Роша воспринял длительную дисквалификацию.
Фото: ПФК ЦСКА