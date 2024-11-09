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В агентстве Роши рассказали о том, как защитник ЦСКА воспринял дисквалификацию

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В футбольном агентстве Sferico Sports рассказали о том, как защитник ЦСКА Виллиан Роша воспринял длительную дисквалификацию.
Фото: ПФК ЦСКА
"Как Виллиан воспринял дисквалификацию? С ним все в порядке", - цитирует представителя агентства "РБ Спорт".

В 14-м туре Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на своем поле уступил со счетом 0:2 "Спартаку". Во втором тайме футболисты устроили массовую потасовку, по итогам которой главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил с поля защитника хозяев Виллиана Рошу и полузащитника красно-белых Руслана Литвинова.

КДК РФС дисквалифицировал Виллиана Рошу на три матча РПЛ, Руслан Литвинов пропустит две встречи.

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