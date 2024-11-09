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Николич - об отстранении Помазуна: игроку ЦСКА нельзя переходить в "Спартак" и наоборот, нельзя даже говорить об этом

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался об отстранении голкипера Ильи Помазуна.
Фото: ФК "Урал"
"Ничего личного, Илья – отличный парень. Но, по моему воспитанию, игроку ЦСКА нельзя переходить в "Спартак" и наоборот. И нельзя даже говорить об этом. То есть можно, я не вижу ничего страшного, но тогда ты не будешь играть здесь", - сказал Николич в интервью "Чемпионату".

Напомним, что ранее голкипер ЦСКА Илья Помазун признался, что в будущем может перейти в московский "Спартак". Вратарь был отстранен от тренировок с основной командой и в текущем сезоне не провел за основную команду ни одного матча.

В прошлом сезоне Илья Помазун выступал на правах аренды за екатеринбургский "Урал". В сезоне-2023/2024 голкипер провел во всех турнирах 34 матча, пропустил 50 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 8 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.

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