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Агент Тюкавина: если Костя доиграет в "Динамо" до лета, то должен забить 15 мячей

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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
"Я не люблю загонять кого-то в рамки. Можно не забить, но отдать 3 голевых передачи. Но я думаю, что если до лета доиграет (в "Динамо" - прим.), свои 15 должен забить. Это просто мое мнение", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 14-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 набранных очков.

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