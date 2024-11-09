"Я не люблю загонять кого-то в рамки. Можно не забить, но отдать 3 голевых передачи. Но я думаю, что если до лета доиграет (в "Динамо" - прим.), свои 15 должен забить. Это просто мое мнение", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 14-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 набранных очков.
Агент Тюкавина: если Костя доиграет в "Динамо" до лета, то должен забить 15 мячей
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"