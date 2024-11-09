"Как судейство? Без комментариев!" - приводит слова Асхабадзе "СЭ".
Сегодня, 9 ноября, состоялся матч 15-го тура РПЛ, в котором "Локомотив" принимал на своем поле "Факел". Игра проходила на стадионе "РЖД Арена" и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком. Оба мяча в ворота воронежской команды были забиты с пенальти.
Гендиректор "Факела" Асхабадзе - о судействе в матче против "Локомотива": без комментариев!
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе оценил судейство в выездном матче воронежцев против "Локомотива" в 15-м туре РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Факел"