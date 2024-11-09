Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
2 - 1 2 1
ФакелЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
Химки1 тайм
Динамо
0 - 0 0 0
Нижний Новгород1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алания
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Нефтехимик
1 - 1 1 1
Балтика2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
3 - 2 3 2
Борнмут2 тайм
Вулверхэмптон
2 - 0 2 0
Саутгемптон2 тайм
Вест Хэм
0 - 0 0 0
Эвертон2 тайм
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
Фулхэм2 тайм
Брайтон
20:30
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
23:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Мадрид
4 - 0 4 0
ОсасунаЗавершен
Вильярреал
1 - 0 1 0
Алавес2 тайм
Эспаньол
Перенесён
Валенсия
Леганес
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кальяри
20:00
МиланНе начат
Ювентус
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
Бавария2 тайм
Майнц
3 - 1 3 1
Боруссия Д2 тайм
Бохум
0 - 1 0 1
Байер2 тайм
Вердер
1 - 1 1 1
Хольштайн2 тайм
РБ Лейпциг
20:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
1 - 0 1 0
Монако1 тайм
Ланс
21:00
НантНе начат
Анже
23:00
ПСЖНе начат

Защитник "Динамо" Скопинцев может пропустить из-за травмы около 3-х недель

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Игрок московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев выбыл примерно на три недели.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев пропускает матч 15-го тура РПЛ против "Пари НН" из-за повреждения ягодичной мышцы левого бедра, которое он получил в Кубке России.

Сообщается, что 27-летний футболист выбыл на срок до 3 недель. Таким образом игрок пропустит и встречу 16-го тура чемпионата России с воронежским "Факелом".

В этом сезоне Скопинцев провел за бело-голубых 17 матчей и пока не отличился результативными действиями.

Источник: "СЭ"

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится