По информации источника, защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев пропускает матч 15-го тура РПЛ против "Пари НН" из-за повреждения ягодичной мышцы левого бедра, которое он получил в Кубке России.
Сообщается, что 27-летний футболист выбыл на срок до 3 недель. Таким образом игрок пропустит и встречу 16-го тура чемпионата России с воронежским "Факелом".
В этом сезоне Скопинцев провел за бело-голубых 17 матчей и пока не отличился результативными действиями.
Источник: "СЭ"
Защитник "Динамо" Скопинцев может пропустить из-за травмы около 3-х недель
Игрок московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев выбыл примерно на три недели.
Фото: ФК "Динамо"