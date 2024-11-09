- "Факел" намерен обратиться в ЭСК по поводу решения арбитра Сергея Цыганка о назначении пенальти в ворота воронежской команды во время встречи с "Локомотивом"... После трехминутного разбора эпизода арбитр указал на 11-метровую отметку. Однако ни один видеоповтор не подтверждает версию о нарушении правил.
Напомним, матч 15-го тура российской Премьер-лиги между "Локомотивом" и "Факелом", который обслуживал главный арбитр Сергей Цыганок, завершился поражением воронежской команды со счетом 1:2.
В ходе игры, на 88-й минуте произошел эпизод, который вызвал вопросы у судейской бригады. Защитник гостей Игорь Калинин, находясь в своей штрафной площади, отразил удар футболиста "железнодорожников" плечом. VAR-бригада обратила внимание на этот момент и посчитала, что игрок "Факела" сыграл рукой. После обсуждения эпизода Цыганок указал на точку, назначив второй пенальти в ворота гостей.
Источник: "Чемпионат"
"Факел" обратится в ЭСК РФС по поводу пенальти в матче с "Локомотивом"
В пресс-службе "Факела" заявили, что клуб обратится в ЭСК после поражения в игре 15-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:2).
Фото: ФК "Факел"