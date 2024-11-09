"У нас много игроков уезжают в сборные в паузу. Мы планируем игру с белорусской командой "Арсенал" здесь, распределим составы с молодежной командой. Точную дату пока не могу назвать, но она согласована", - цитирует Нагорных ТАСС.
После 15 проведенных туров московский "Локомотив" находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Дзержинский "Арсенал" располагается на 11-й строчке в чемпионате Беларуси, заработав 34 очка в 28 матчах.
Напомним, ноябрьская пауза на игры национальных команд продлится с 11 по 27 ноября.
Во время ноябрьской паузы "Локомотив" проведет товарищеский матч с дзержинским "Арсеналом"
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных сообщил, что во время ноябрьской паузы на матчи сборных команда сыграет против белорусского "Арсенала" из Дзержинска.
Фото: ФК "Локомотив"