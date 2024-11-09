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Гафин: приход Мостового совпал с победой. Будем постоянно теперь звать его на наши матчи

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Председатель совета директоров столичного "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, что Александр Мостовой остался доволен базой и стадионом бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
- Мы пообщались, ему понравилась наша база и общение с нашим тренерским штабом. Он в восторге от нашего стадиона. Все позитивно, так совпало, что его приход совпал с победой. Будем постоянно теперь звать его на наши матчи.

Московское "Динамо" одержало домашнюю победу над "Пари Нижний Новгород" в 15-м тура российской Премьер?лиги со счетом 3:1. Напомним, ранее в столичном клубе прошел стажировку Александр Мостовой.

Подопечные Марцела Лички набрали 30 баллов по итогам первого круга чемпионата России и занимают четвертую строчку в турнирной таблице. От топ-3 бело-голубые отстают на три балла.

Источник: "Матч ТВ"

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