- Мы пообщались, ему понравилась наша база и общение с нашим тренерским штабом. Он в восторге от нашего стадиона. Все позитивно, так совпало, что его приход совпал с победой. Будем постоянно теперь звать его на наши матчи.
Московское "Динамо" одержало домашнюю победу над "Пари Нижний Новгород" в 15-м тура российской Премьер?лиги со счетом 3:1. Напомним, ранее в столичном клубе прошел стажировку Александр Мостовой.
Подопечные Марцела Лички набрали 30 баллов по итогам первого круга чемпионата России и занимают четвертую строчку в турнирной таблице. От топ-3 бело-голубые отстают на три балла.
Источник: "Матч ТВ"
Гафин: приход Мостового совпал с победой. Будем постоянно теперь звать его на наши матчи
Председатель совета директоров столичного "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, что Александр Мостовой остался доволен базой и стадионом бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"