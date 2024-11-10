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Вратарь "Пари НН" Медведев: кто говорит о том, что не пошёл бы в "Зенит", лукавят

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Вратарь нижегородского "Пари НН" Никита Медведев после матча 15-го тура РПЛ с московским "Динамо" ответил на вопросы о своей карьере.
Фото: ФК "Пари НН"
"Выходит так, что перезапустил карьеру. Я очень этому рад. Предложение из большого клуба зимой? Подождите! Сейчас задача закрепиться в чемпионате с нашей командой и приносить ей пользу. Кто говорит о том, что не пошёл бы в "Зенит", лукавят. Покажите, кто бы туда не пошёл?!", - приводит слова Медведева "Советский спорт".

Никита Медведев в июне 2024 года в статусе свободного агента перешёл в нижегородский "Пари НН", с которым подписал контракт на срок до 30 июня 2027 года с возможностью его продления ещё на один сезон. В текущем сезоне 29-летний вратарь в составе своей новой команды в обшей сложности принял участие в 15 официальных матчах, 4 из которых отстоял "на ноль", а в остальных 11 матчах всего пропустил 27 мячей.

Ранее Никита Медведев выступал в составе таких команд, как "Зенит-Ижевск" (2012-2015 гг.), "Ростов" (2016-2017, 2022-2024 гг.), московский "Локомотив" (2017-2020 гг.), казанский "Рубин" (2020-2022 гг.).

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