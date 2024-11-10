"На самом деле, трудно представить "Ростов" без Валерия Георгиевича. Весь клуб на данный момент держится на нём. Охарактеризовать его одним словом? Отец, батя", - приводит слова Голенкова "Советский спорт".
Валерий Карпин возглавляет футбольный клуб "Ростов" с декабря 2017 года. На днях 55-летний специалист признался, что его посещают мысли об отставке с поста главного тренера команды. Помимо "Ростова", Карпин с июля 2021 года занимает должность главного тренера сборной России по футболу.
В текущем сезоне "Ростов" в 15 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 17 очков, которые позволяют подопечным Валерия Карпина на данный момент занимать восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Игрок "Ростова" Голенков: на данный момент весь клуб держится на Карпине. Он - отец, батя
Нападающий "Ростова" Егор Голенков поделился своим мнением о главном тренере ростовчан Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"