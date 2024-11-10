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Московское "Динамо" проведет зимние тренировочные сборы в Катаре и ОАЭ

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Гендиректор столичного "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, в какие страны отправится команда во время зимней паузы в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Динамо" проведёт зимние сборы в Катаре и ОАЭ", - приводит слова Пивоварова "Чемпионат".

После первого круга московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Марцела Лички 30 очков в 15-ти матчах. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 6 очков (у "быков" остается игра в запасе).

До зимней паузы "Динамо" осталось провести три встречи. 24-го ноября бело-голубые сыграют на выезде с "Факелом", 2-го декабря встретятся с "Ахматом" в Грозном, а 8-го декабря примут на своем поле "Химки".

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