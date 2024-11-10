Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
13:00
ЦСКАНе начат
Спартак
15:15
АкронНе начат
Ахмат
17:30
ЗенитНе начат
Рубин
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Шинник
15:00
УралНе начат
Тюмень
17:00
ЧерноморецНе начат
Родина
19:30
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
17:00
ИпсвичНе начат
Ноттингем Форест
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
ЛестерНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
16:00
СельтаНе начат
Мальорка
18:15
АтлетикоНе начат
Хетафе
20:30
ЖиронаНе начат
Вальядолид
20:30
АтлетикНе начат
Реал Сосьедад
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
14:30
УдинезеНе начат
Фиорентина
17:00
ВеронаНе начат
Рома
17:00
БолоньяНе начат
Монца
20:00
ЛациоНе начат
Интер
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
17:30
ХоффенхаймНе начат
Штутгарт
19:30
АйнтрахтНе начат
Хайденхайм
21:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ницца
17:00
ЛилльНе начат
Ренн
19:00
ТулузаНе начат
Монпелье
19:00
БрестНе начат
Гавр
19:00
РеймсНе начат
Лион
22:45
Сент-ЭтьенНе начат

Шунин: считаю, что вратарская линия "Динамо" - одна из сильнейших в России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-голкипер "Динамо" Антон Шунин оценил игру вратарей бело-голубых в первой части сезона РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Доволен ли я игрой вратарей "Динамо"? Ну, я же не тренер, чтобы так говорить. Но я считаю, что вратарская линия "Динамо" - одна из сильнейших в стране. Критика Лунева? Не читаю критику, поэтому ничего не могу сказать об этом. Я этого не видел", - заявил Шунин.

После 15-ти туров московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 30 очков. Лидирующий "Краснодар" набрал на 6 очков больше при игре в запасе. Основным голкипером "Динамо" в текущем сезоне является Андрей Лунев, перешедший в летнее трансферное окно из "Карабаха".

Всего в РПЛ и Кубке России Лунев провел 14 матчей. 8 игр на счету второго вратаря команды Игоря Лещука. 1 матч провел белорусский голкипер Андрей Кудравец.

Источник: "РБ Спорт"

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится