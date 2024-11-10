"Доволен ли я игрой вратарей "Динамо"? Ну, я же не тренер, чтобы так говорить. Но я считаю, что вратарская линия "Динамо" - одна из сильнейших в стране. Критика Лунева? Не читаю критику, поэтому ничего не могу сказать об этом. Я этого не видел", - заявил Шунин.
После 15-ти туров московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 30 очков. Лидирующий "Краснодар" набрал на 6 очков больше при игре в запасе. Основным голкипером "Динамо" в текущем сезоне является Андрей Лунев, перешедший в летнее трансферное окно из "Карабаха".
Всего в РПЛ и Кубке России Лунев провел 14 матчей. 8 игр на счету второго вратаря команды Игоря Лещука. 1 матч провел белорусский голкипер Андрей Кудравец.
Источник: "РБ Спорт"
Шунин: считаю, что вратарская линия "Динамо" - одна из сильнейших в России
Экс-голкипер "Динамо" Антон Шунин оценил игру вратарей бело-голубых в первой части сезона РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ