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Защитник "Динамо" Фернандес: поздравляю Чавеса с двумя голами! Он классный футболист и человек

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Защитник "Динамо" Роберто Фернандес поздравил одноклубника Луиса Чавеса с дублем в ворота "Пари НН" в 15-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Поздравляю Чавеса с двумя голами! Второй был очень красивым. Он в хорошей форме, поедет в сборную. Как человек и футболист он классный", - цитирует Фернандеса "Чемпионат".

9-го ноября московское "Динамо" принимало на своем поле "Пари НН" в рамках 15-го тура РПЛ. Игра завершилась уверенной победой бело-голубых (3:1). Дублем в составе хозяев отметился мексиканский полузащитник Луис Чавес. Еще один мяч на счету камерунского форварда Муми Нгамале.

После 15-ти матчей "Динамо" имеет в своем активе 30 очков. Команда располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Луис Чавес выступает в составе "Динамо" с лета прошлого года. За его трансфер "Пачуке" было заплачено 6.5 миллиона евро.

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