Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
13:00
ЦСКАНе начат
Спартак
15:15
АкронНе начат
Ахмат
17:30
ЗенитНе начат
Рубин
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Шинник
15:00
УралНе начат
Тюмень
17:00
ЧерноморецНе начат
Родина
19:30
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
17:00
ИпсвичНе начат
Ноттингем Форест
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
ЛестерНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
16:00
СельтаНе начат
Мальорка
18:15
АтлетикоНе начат
Хетафе
20:30
ЖиронаНе начат
Вальядолид
20:30
АтлетикНе начат
Реал Сосьедад
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
14:30
УдинезеНе начат
Фиорентина
17:00
ВеронаНе начат
Рома
17:00
БолоньяНе начат
Монца
20:00
ЛациоНе начат
Интер
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
17:30
ХоффенхаймНе начат
Штутгарт
19:30
АйнтрахтНе начат
Хайденхайм
21:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ницца
17:00
ЛилльНе начат
Ренн
19:00
ТулузаНе начат
Монпелье
19:00
БрестНе начат
Гавр
19:00
РеймсНе начат
Лион
22:45
Сент-ЭтьенНе начат

Балахнин: если Карпин хочет что-то выиграть, он уйдет из "Ростова" в команду с более высокими задачами

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник "Ростова" Сергей Балахнин высказался о работе действующего главного тренера команды Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов" ВКонтакте
"Любой тренер устаёт, но это не та усталость, которая может сильно повлиять на результат. Нельзя быть всё время свежим, тем более если ты Карпин, который руководит ещё и сборной России. Он уйдёт, только если у самого будет желание. Если он хочет что-то выиграть, может уйти в команду с более высокими задачами. Положение его в "Ростове" достаточно крепкое", - заявил Балахнин.

"Ростов" под управлением Валерия Карпина занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 15-ти турах дончане набрали 17 очков. Ранее Валерий Карпин заявил, что рассматривает вариант с уходом из клуба.

В 15-м туре "Ростов" принимал на своем поле подмосковные "Химки". Игра завершилась уверенной победой хозяев (3:1). Дублем в составе желто-синих отметился полузащитник Иван Комаров. Еще один мяч на счету защитника Максима Осипенко.

Источник: "Чемпионат"

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится