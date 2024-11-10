"Любой тренер устаёт, но это не та усталость, которая может сильно повлиять на результат. Нельзя быть всё время свежим, тем более если ты Карпин, который руководит ещё и сборной России. Он уйдёт, только если у самого будет желание. Если он хочет что-то выиграть, может уйти в команду с более высокими задачами. Положение его в "Ростове" достаточно крепкое", - заявил Балахнин.
"Ростов" под управлением Валерия Карпина занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 15-ти турах дончане набрали 17 очков. Ранее Валерий Карпин заявил, что рассматривает вариант с уходом из клуба.
В 15-м туре "Ростов" принимал на своем поле подмосковные "Химки". Игра завершилась уверенной победой хозяев (3:1). Дублем в составе желто-синих отметился полузащитник Иван Комаров. Еще один мяч на счету защитника Максима Осипенко.
Источник: "Чемпионат"
Балахнин: если Карпин хочет что-то выиграть, он уйдет из "Ростова" в команду с более высокими задачами
Экс-наставник "Ростова" Сергей Балахнин высказался о работе действующего главного тренера команды Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов" ВКонтакте