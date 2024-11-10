"У меня наконец появилась замечательная возможность познакомиться с Александром Мостовым. Можно ли сказать, что "Динамо" щелкнуло "Спартак" по носу, пригласив Мостового на стажировку? У нас не было такой цели", - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".
Напомним, что Александр Мостовой обучается в академии РФС на получение тренерской лицензии с лета 2023 года. Во время октябрьской международной паузы бывший игрок сборной России должен был пройти стажировку в московском "Спартаке", однако был госпитализирован, а после красно-белые заявили, что отменяют стажировку Мостового.
Ранее Александр Мостовой начал проходить тренерскую стажировку в московском "Динамо". После 15-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 30-ю набранными очками.
Пивоваров: у нас не было цели щелкнуть "Спартак" по носу, пригласив Мостового на стажировку
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о приглашении Александра Мостового на стажировку.
Фото: ФК "Динамо"