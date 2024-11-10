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Медведев: есть мечта попасть в сборную, но это почти невозможно. Почему? Вы же не глупые люди, сами подумайте

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Голкипер "Пари НН" Никита Медведев признался, что хотел бы попасть в сборную России
Фото: ФК "Пари НН"
"У меня есть мечта попасть в сборную. Но это почти невозможно. Почему? Вы же не глупые люди, сами подумайте почему. Конечно, я очень хорошо знаком с Кафановым, но все прекрасно знают ответ", - цитирует Медведева Sport24.

В текущем сезоне Никита Медведев провел за "Пари НН" во всех турнирах 15 матчей, пропустил 27 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 4-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего голкипера в 600 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее вратарь выступал за "Ростов", казанский "Рубин", ижевский "Зенит" и московский "Локомотив". Никита Медведев ни разу не вызывался в основную сборную России.

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