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Полузащитник "Ростова" Комаров: надеюсь, что у нашей игры есть схожесть с "Барселоной"

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Полузащитник "Ростова" Иван Комаров высказался о схожести игры южан с "Барселоной".
Фото: ФК "Ростов"
"Может ли "Ростов" играть в такой же футбол, как "Барселона"? Это, наверное, надо спросить у Валерия Георгиевича. Нет ли ощущения, что есть схожесть? Надеюсь, что похоже. Либо Карпин скажет, либо болельщики – им виднее, они смотрят на нас", - цитирует Комарова "РБ Спорт".

Вчера, 9-го ноября, "Ростов" на своем поле одержал победу над подмосковными "Химками" в 15-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. После 15-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17-ю набранными очками. В 16-м туре чемпионата России южане сыграют на выезде с московским ЦСКА.

Напомним, что южане уступили московскому "Спартаку" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1.

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