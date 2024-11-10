"Может ли "Ростов" играть в такой же футбол, как "Барселона"? Это, наверное, надо спросить у Валерия Георгиевича. Нет ли ощущения, что есть схожесть? Надеюсь, что похоже. Либо Карпин скажет, либо болельщики – им виднее, они смотрят на нас", - цитирует Комарова "РБ Спорт".
Вчера, 9-го ноября, "Ростов" на своем поле одержал победу над подмосковными "Химками" в 15-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. После 15-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17-ю набранными очками. В 16-м туре чемпионата России южане сыграют на выезде с московским ЦСКА.
Напомним, что южане уступили московскому "Спартаку" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1.
Полузащитник "Ростова" Комаров: надеюсь, что у нашей игры есть схожесть с "Барселоной"
Полузащитник "Ростова" Иван Комаров высказался о схожести игры южан с "Барселоной".
Фото: ФК "Ростов"