"У нас впереди несколько матчей до перерыва, далее будут сборы и весенняя часть — времени до финиша еще много. Результат первого круга не дотягивает до наших ожиданий — мы целимся в тройку, а по итогам 15 туров только четвертое место", - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".
Вчера, 9-го ноября, московское "Динамо" на своем поле одержало победу над "Пари НН" в 15-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. После 15-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 30 набранных очков. В 16-м туре чемпионата России "Динамо" сыграет на выезде с воронежским "Факелом".
Напомним, что команда Марцела Лички уступила московскому "Локомотиву" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2.
Пивоваров: результат первого круга не дотягивает до наших ожиданий — мы целимся в тройку
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о результатах команды в первом круге РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"