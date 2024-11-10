"Игра была равная, у "Крыльев" тоже были острые моменты. Игорь Акинфеев вытащил в нескольких эпизодах. Уровень самоотдачи, борьбы ребят меня полностью устроил и на этом надо строить структуру игры. В Самаре тяжело не только играть, но и побеждать, поэтому эти три очка очень важны для нас", - цитирует Николича "Матч ТВ".
Московский ЦСКА встречался с "Крыльями Советов" в Самаре в рамках 15-го тура чемпионата России. Игра завершилась победой "армейцев". По голу на свой счет записали защитники Игорь Дивеев и Данил Круговой. В составе самарского клуба отличился принадлежащий "Спартаку" Игорь Дмитриев.
Победа позволила ЦСКА довести количество набранных очков в сезоне до 27-ми. "Армейцы" располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице. На счету "Крыльев Советов" осталось 12 очков. Клуб из Самары располагается на 12-м месте в таблице РПЛ.
Наставник ЦСКА Николич: игра была равная, у "Крыльев" тоже были острые моменты
Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своей команды над "Крыльями Советов" (2:1) в 15-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт ЦСКА