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Наставник ЦСКА Николич: игра была равная, у "Крыльев" тоже были острые моменты

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своей команды над "Крыльями Советов" (2:1) в 15-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Игра была равная, у "Крыльев" тоже были острые моменты. Игорь Акинфеев вытащил в нескольких эпизодах. Уровень самоотдачи, борьбы ребят меня полностью устроил и на этом надо строить структуру игры. В Самаре тяжело не только играть, но и побеждать, поэтому эти три очка очень важны для нас", - цитирует Николича "Матч ТВ".

Московский ЦСКА встречался с "Крыльями Советов" в Самаре в рамках 15-го тура чемпионата России. Игра завершилась победой "армейцев". По голу на свой счет записали защитники Игорь Дивеев и Данил Круговой. В составе самарского клуба отличился принадлежащий "Спартаку" Игорь Дмитриев.

Победа позволила ЦСКА довести количество набранных очков в сезоне до 27-ми. "Армейцы" располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице. На счету "Крыльев Советов" осталось 12 очков. Клуб из Самары располагается на 12-м месте в таблице РПЛ.

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