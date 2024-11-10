Осинькин - о поражении от ЦСКА: какое-то колдовство против нас продолжается

"Хорошая игра с нашей стороны, было высокое качество единоборств, скорости, агрессия, которой не хватало в прошлом матче. Тем не менее не наиграли на победу. Все что можно работает против нас. Какое-то колдовство против нас продолжается", - цитирует Осинькина "Матч ТВ".
Самарские "Крылья Советов" принимали на своем поле московский ЦСКА в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги. Игра завершилась минимальной победой гостей. На гол вингера "Крыльев" Игоря Дмитриева "армейцы" ответили двумя мячами защитников Игоря Дивеева и Данила Кругового.
"Крылья Советов" после 15-ти туров занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. ЦСКА идет 6-м, набрав в первой половине сезона 27 очков.