"У нас напрочь не получился первый тайм. Это худший тайм за то время, что я здесь работаю, так получилось. Учтем, посмотрим, что помешало нам. Мы примерно понимаем ситуацию. Мы слишком низко отошли и, к сожалению, это та игра, которая не позволяет нам быть лучше. Мы раскрылись, этого у нас тоже не получилось. То, что произошло, в большей степени закономерно", - заявил Тедеев.
Московский "Спартак" принимал на своем поле тольяттинский "Акрон" в рамках 15-го тура чемпионата России. Игра завершилась крупной победой красно-белых. По дублю оформили форвард "Спартака" Манфред Угальде и вингер Тео Бонгонда. Нападающий "Акрона" Артем Дзюба появился на поле с первых минут и был заменен на 67-й минуте.
После первого круга "Акрон" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 16 набранных очков. "Спартак" с 28-ю очками располагается на 5-й строчке.
Источник: "Матч ТВ"
Тедеев: первый тайм со "Спартаком" - худший за все время, что я работаю в "Акроне"
Наставник "Акрона" Заурбек Тедеев прокомментировал поражение своих подопечных от "Спартака" (0:4) в 15-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Акрона"