"Доволен всеми футболистами, которые вышли на поле. Они показали, как должен играть "Спартак", - цитирует Станковича "Матч ТВ".
"Спартак" принимал на своем поле "Акрон" в заключительном матче первого круга чемпионата России. Игра завершилась разгромной победой красно-белых. По двя мяча на свой счет записали форварды "Спартака" Тео Бонгонда и Манфред Угальде. Победа позволила "Спартаку" набрать 28 очков и завершить первый круг на 5-м месте.
"Акрон" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе тольяттинской команды 16 очков в 15-ти матчах.
Станкович - о разгроме "Акрона": футболисты показали, как должен играть "Спартак"
Наставник "Спартака" Деян Станкович прокомментировал победу своих подопечных над "Акроном" в 15-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"