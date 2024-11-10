"Контракт Амарала не предусматривает неустойку", - цитирует Малышева "Матч ТВ".
10-го ноября пресс-служба московского "Спартака" объявила об уходе из клуба португальского спортивного директора Томаша Амарала. Сообщается, что португалец покинул команду по соглашению сторон.
Томаш Амарал возглавлял спортивный отдел "Спартака" с января 2024-го года. Ранее специалист работал в скаутском отделе "Бенфики", "Браги" и ряда испанских клубов.
Томаш Амарал не получит неустойки после ухода из "Спартака"
Гендиректор "Спартака" Олег Малышев заявил, что португальский спортивный директор Томаш Амарал не получит компенсацию после ухода из клуба.
Фото: официальный сайт "Спартака"