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Томаш Амарал не получит неустойки после ухода из "Спартака"

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Гендиректор "Спартака" Олег Малышев заявил, что португальский спортивный директор Томаш Амарал не получит компенсацию после ухода из клуба.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Контракт Амарала не предусматривает неустойку", - цитирует Малышева "Матч ТВ".

10-го ноября пресс-служба московского "Спартака" объявила об уходе из клуба португальского спортивного директора Томаша Амарала. Сообщается, что португалец покинул команду по соглашению сторон.

Томаш Амарал возглавлял спортивный отдел "Спартака" с января 2024-го года. Ранее специалист работал в скаутском отделе "Бенфики", "Браги" и ряда испанских клубов.

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