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Малышев: уход Амарала не влияет на Станковича. Сделаем всё, чтобы он остался в "Спартаке"

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Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев выразил поддержку главному тренеру команды Деяну Станковичу.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Я считаю, что уход Томаша не влияет на тренера. Мы его поддерживаем и будем делать всё, чтобы он остался в "Спартаке". Я буду отвечать за то, что происходит в клубе. Будет приглашён спортивный директор, и мы будем устраивать работу вместе", - цитирует Малышева "Чемпионат".

10-го ноября московский "Спартак" объявил об уходе с поста спортивного директора клуба португальского специалиста Томаша Амарала. По данным СМИ, в московском клубе были недовольны работой Амарала в период летнего трансферного окна. Сообщается, что португалец покинул "Спартак" без выплаты неустойки.

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович был назначен летом 2024-го года. По итогам первого круга красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ В активе команды 28 очков в 15-ти матчах.

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