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Гендиректор "Спартака" Малышев - об уходе Амарала: это не изгнание

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Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев прокомментировал уход спортивного директора Томаша Амарала из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Это не изгнание. Решение, о котором мы договорились с Томашем", - приводит слова Малышева "Чемпионат".

Напомним, сегодня, 10 ноября, московский "Спартак" официально объявил об уходе Томаша Амарала из клуба. Специалист занимал должность спортивного директора красно-белых с конца прошлого года.

"Спартак" набрал 28 очков в 15 матчах и нанимает четвертую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От топ-3 столичная команда отстает на шесть баллов.

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