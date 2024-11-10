"Это не изгнание. Решение, о котором мы договорились с Томашем", - приводит слова Малышева "Чемпионат".
Напомним, сегодня, 10 ноября, московский "Спартак" официально объявил об уходе Томаша Амарала из клуба. Специалист занимал должность спортивного директора красно-белых с конца прошлого года.
"Спартак" набрал 28 очков в 15 матчах и нанимает четвертую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От топ-3 столичная команда отстает на шесть баллов.
Гендиректор "Спартака" Малышев - об уходе Амарала: это не изгнание
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев прокомментировал уход спортивного директора Томаша Амарала из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"