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Защитник ЦСКА Дивеев может пропустить матчи сборной России

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Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев после игры 15-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (2:1) рассказал о дискомфорте в задней поверхности бедра.
Фото: ПФК ЦСКА
- В сборную с воодушевлением сейчас еду? Конечно. Хотя сейчас есть небольшой дискомфорт в задней поверхности бедра. Минуте на 60-й схватился за нее. Есть риск, что пропущу матчи сборной? Посмотрим. Не могу сейчас ничего говорить. Нужно делать МРТ и смотреть.

Игра 15-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и московским ЦСКА прошла в Самаре сегодня, 10 ноября, и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Центральный защитник "армейцев" Игорь Дивеев стал автором одного из забитых мячей и провел на поле полный матч.

Напомним, Дивеев вошел в итоговый состав сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнется в Краснодаре в понедельник, 11 ноября. В его рамках национальная команда под руководством Валерия Карпина проведет две игры - со сборными Брунея и Сирии.

Источник: "Матч ТВ"

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