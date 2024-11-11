Приобретенный в летнее трансферное окно у испанского "Бетиса" нападающий Виллиан Жозе близок к уходу из "Спартака". Как сообщает Metaratings, в московском клубе готовы разорвать контракт с бразильцем уже в декабре и отпустить его свободным агентом. Сообщается, что окончательное решение по данному вопросу будет принимать главный тренер Деян Станкович.
Сам Жозе, как сообщается, рассчитывает остаться в "Спартаке". В минувшем сезоне Виллиан Жозе оформил 10+5 по системе гол+пас в 33-х матчах чемпионата Испании в составе "Бетиса". В июле текущего года "Спартак" заплатил за его трансфер 2 миллиона евро. Всего в первой части сезона Жозе провел 12 матчей в РПЛ и Кубке России, где забил 1 гол.
Контракт Виллиана Жозе со "Спартаком" рассчитан до лета 2026-го года. Зарплата бразильца, по данным СМИ, составляет 1.7 миллиона евро за сезон.
Metaratings: "Спартак" готов разорвать контракт с нападающим Виллианом Жозе зимой
Бразильский форвард Виллиан Жозе может покинуть "Спартак" в ближайшее время.
Фото: официальный сайт "Спартака"