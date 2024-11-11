Зазулин: победили "Ахмат" спокойно за счет мастерства. Давно "Зенит" так солидно не выигрывал

"Впечатления от игры такие, что выиграли ее достаточно спокойно за счет мастерства. Давно "Зенит" так солидно, на мой взгляд, не выигрывал. Потому что в последнее время всегда какие-то "качели", а тут так спокойно. Начало было немного тревожным, но потом дважды забили - и в целом довольно солидно, повторюсь, за счет мастерства выиграли", - заявил Зазулин.
Грозненский "Ахмат" принимал на своем поле санкт-петербургский "Зенит" в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги. Игра завершилась минимальной победой гостей. На гол защитника "Ахмата" Арсена Адамова двумя голами ответили легионеры "Зенита" Густаво Мантуан и Матео Кассьерра.
Победа позволила "Зениту" довести количество набранных в первом круге очков до 36-ти. Подопечные Сергея Семака занимают в турнирной таблице РПЛ 2-е место, отставая от лидирующего "Краснодара" на 1 очко. "Ахмат" с 9-ю очками располагается в зоне вылета и занимает 15-е место.
Источник: "РБ Спорт"