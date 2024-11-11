Бонгонда: готовился ли "Спартак" к Дзюбе персонально? Кто это? Не понимаю, почему вы меня о нем спрашиваете

"Готовился ли "Спартак" персонально к Дзюбе? Кто это? Я не знаю его. Не понимаю, почему вы меня о нем спрашиваете - я играю за "Спартак". Я уважаю всех соперников, но я ничего не знаю об этом игроке. Если я назову вам конголезских футболистов, вы тоже их не узнаете. Я стараюсь уважать всех, но не могу говорить о тех, кто не в моей команде", - заявил Бонгонда.
Московский "Спартак" принимал на своем поле тольяттинский "Акрон" в матче 15-го тура российской Премьер-лиги. Игра завершилась разгромной победой столичного клуба. По два гола на свой счет записали форварды красно-белых Тео Бонгонда и Манфред Угальде. Нападающий "Акрона" Артем Дзюба появился на поле с первых минут и был заменен во втором тайме.
После 15-ти туров "Спартак" с 28-ю очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 9 очков. "Акрон" располагается на 9-м месте по итогам первого круга. На счету новичка РПЛ 16 очков в 15-ти матчах.
Источник: "РБ Спорт"