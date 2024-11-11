"Наверное, сюрприз, что "Ахмат" находится на одном из последних мест. Каждая команда выступает в свою силу. У нас такие же расклады, которые были перед сезоном. При этом для меня являются разочарованием те команды, которые находятся в последней четвёрке", - сказал Сёмин.
Грозненский "Ахмат" занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 9 очков за 15 туров. Лидером чемпионата является "Краснодар", в активе южан 37 очков. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке, набрав 36 баллов, на третьей позиции - московский "Локомотив" с 34-мя набранными очками.
Источник: "Чемпионат"
Семин: сюрприз, что "Ахмат" находится на одном из последних мест
Российский тренер Юрий Сёмин оценил результаты команд РПЛ в турнирной таблице по итогам 15 сыгранных туров.
Фото: РФС