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Семин: сюрприз, что "Ахмат" находится на одном из последних мест

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Российский тренер Юрий Сёмин оценил результаты команд РПЛ в турнирной таблице по итогам 15 сыгранных туров.
Фото: РФС
"Наверное, сюрприз, что "Ахмат" находится на одном из последних мест. Каждая команда выступает в свою силу. У нас такие же расклады, которые были перед сезоном. При этом для меня являются разочарованием те команды, которые находятся в последней четвёрке", - сказал Сёмин.

Грозненский "Ахмат" занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 9 очков за 15 туров. Лидером чемпионата является "Краснодар", в активе южан 37 очков. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке, набрав 36 баллов, на третьей позиции - московский "Локомотив" с 34-мя набранными очками.

Источник: "Чемпионат"

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