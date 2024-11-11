"Никто не знает, получится ли у "Краснодара" исправить ошибки прошлого сезона и не терять очки во второй части чемпионата. Будет довольно большой интервал, где будет большая подготовительная работа. Очень многое будет зависеть от того, кто из тренеров лучше подготовит команду на вторую стадию чемпионата. "Зенит" с Семаком всегда лучше всех проводил вторую часть РПЛ", - сказал Семин.
Напомним, в прошлом сезоне "Краснодар", которым тогда руководил сербский тренер Владимир Илич, шел первым по итогам первой половины чемпионата. Во втором круге команда растеряла преимущество, Илич был уволен, а вместо него назначили Мурада Мусаева. В текущем сезоне "Краснодар" после 15 туров возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. Отрыв от ближайших преследователей петербургского "Зенита" и "Локомотива" составляет один и три балла соответственно.
Источник: "Чемпионат"
Семин: никто не знает, получится ли у "Краснодара" не терять очки во второй части РПЛ
Российский тренер Юрий Сёмин оценил шансы "Краснодар" на то, чтобы провести вторую часть чемпионата без потери очков.
Фото: ФК "Краснодар"