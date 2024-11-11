Пиво могут вернуть на стадионы спустя 20 лет запрета

Законопроект, согласно которому пиво вернут на футбольные стадионы, могут принять в 2025 году.

Фото: ФК "Динамо"

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на депутата Дмитрия Свищева. По его словам, основная загвоздка в теме возврата пенного напитка заключалась в позиции руководства РФС и пивоваренных компаний.



Сейчас же, по информации канала, ситуация изменилась, но в 2024 году законодатели не успеют принять закон, поэтому его могут принять после Нового года.



Напомним, распивать пиво на футбольных стадионах запретили в 2005 году.



Источник: Telegram-канал Mash.