Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на депутата Дмитрия Свищева. По его словам, основная загвоздка в теме возврата пенного напитка заключалась в позиции руководства РФС и пивоваренных компаний.
Сейчас же, по информации канала, ситуация изменилась, но в 2024 году законодатели не успеют принять закон, поэтому его могут принять после Нового года.
Напомним, распивать пиво на футбольных стадионах запретили в 2005 году.
Источник: Telegram-канал Mash.
Пиво могут вернуть на стадионы спустя 20 лет запрета
Законопроект, согласно которому пиво вернут на футбольные стадионы, могут принять в 2025 году.
Фото: ФК "Динамо"