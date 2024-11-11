"В целом хочу попробовать [тренировать], наверное, почему нет. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны. Очень многие футболисты при этом меняются, приятные игроки становятся просто невыносимыми тренерами или руководителями. Меня это очень сильно пугает - 90% футболистов в России превращаются в сказочных… Даже не хочу ругаться. В нехороших людей, скажем так", - сказал Дзюба.
Артему Дзюбе сейчас 36 лет, он выступает за тольяттинский "Акрон", с которым подписал контракт до конца текущем сезона. На счету форварда восемь сыгранных матчей в Кубке России и РПЛ, два забитых мяча и три голевые передачи. За свою карьеру нападающий играл в "Спартаке", "Зените", "Локомотиве", турецком "Адана Демирспор", а также выступал за "Ростов", тульский "Арсенал" и "Томь". Дзюба наравне с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром сборной России и единолично возглавляет список лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.
Источник: "Матч ТВ"
Дзюба: хочу попробовать тренировать, все говорят, что это вообще другой мир
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба заявил, что хотел бы попробовать себя в роли тренера после окончания карьеры футболиста.
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