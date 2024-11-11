"Оренбург" Слишковича сейчас главный претендент на вылет. "Факел" и "Химки" смотрятся неплохо, но эти команды будут в переходных играх. "Динамо" Махачкала показывает хорошую игру, но этот тот самый момент, когда хорошая игра забывается, а очки остаются", - заявил Сафонов.
По итогам первого круга "Оренбург" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В первых 15-ти матчах чемпионата команда набрала всего 8 очков. "Химки" и "Факел" располагаются в зоне стыковых матчей на 13-м и 14-м местах. В активе обеих команд по 12 очков.
Махачкалинское "Динамо" занимает 11-ю строчку с 15-ю очками. Другой новичок РПЛ, "Акрон", занимает 9-е место. Клуб из Тольятти набрал 16 очков.
Источник: "Metaratings"
Агент Сафонов: "Оренбург" Слишковича сейчас главный претендент на вылет из РПЛ
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от борьбы за выживание в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: официальный сайт "Оренбурга"