"Не так легко сейчас привозить кого-то в Россию. Очередь из игроков в РПЛ не стоит. Поначалу они могут кивать головой и соглашаться, но по большому счету европейский рынок сейчас закрыт. Если и едут футболисты, то только чуть выше среднего уровня или за очень-очень большие деньги. Латиноамериканцев можно привезти, а европейцев тяжело", - приводит слова Орещука "ВсеПроСпорт".
После первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает футбольный клуб "Краснодар", который за 15 матчей набрал 37 очков. На втором месте находится петербургский "Зенит", у которого в активе на данный момент находится 36 очков. На 2 очка от сине-бело-голубых отстаёт московский "Локомотив".
Следующий 16-й тур РПЛ пройдёт 22-24 ноября и начнётся матчем между казанским "Рубином" и тольяттинским "Акроном".
Орещук: в Россию из Европы едут футболисты только за очень-очень большие деньги
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук прокомментировал возможность приобретения клубами РПЛ европейских футболистов.
Фото: ПФК ЦСКА