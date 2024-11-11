"У меня с Сафоновым отличные отношения. Мы с ним много переписывались, когда он уже перешёл в "ПСЖ". Я, со своей стороны, Матвею хочу пожелать только удачи. Думаю, он может вытеснить Доннарумму из основного состава. Ему всё по силам. Главное, чтобы Матвей верил в себя. Сафонов — один из сильнейших вратарей в нашей стране. Он точно не просто так уехал за большие деньги в топ-клуб", - приводит слов Шунина Legalbet.
Матвей Сафонов является игроком французского "ПСЖ" с июня 2024 года, когда его за 20 млн евро выкупили у футбольного клуба "Краснодар". Действующее соглашение между российским вратарём и парижанами рассчитано на срок до 30 июня 2029 года.
С момента своего перехода 25-летний вратарь сборной России в общей сложности принял участие в 4 официальных матчах, два из которых он завершил без пропущенных голов, а в двух других - пропустил по одному мячу за матч.
Основным вратарём "ПСЖ" является итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который в текущем сезоне принял участие в 11 официальных матчах, два матча отстоял "на ноль", а в остальных девяти матчах всего пропустил 13 мячей.
Шунин: думаю, Сафонов может вытеснить Доннарумму из основного состава "ПСЖ"
Бывший вратарь московского "Динамо" Антон Шунин поделился своим мнением о перспективах российского голкипера Матвея Сафонова во французском "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"