"Ахмат". Потому что в прошлые сезоны команда обычно где-то в середине таблицы шла, не так давно и на 5-м месте заканчивали чемпионат. А в этом сезоне — провал. Из игроков трудно сказать, кто провалился. Вот игроки из тех команд, кто внизу таблицы идут, вот там есть провалы", - приводит слова Тарханова "Спорт День за Днём".
Грозненский "Ахмат" за 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 9 очков и в настоящее время располагается на предпоследнем, пятнадцатом месте в турнирной таблице чемпионата России. По ходу первого круга в клубе из Чеченской республики сменился главный тренер - вместо Магомеда Адиева команду в начале сентября возглавил Сергей Ташуев.
В Кубке России "Ахмат" вышел в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретился с петербургским "Зенитом". После первого матча впереди сине-бело-голубые со счётом 3:0.
Тарханов назвал "Ахмат" главным разочарованием первого круга РПЛ
Бывший главный тренер ЦСКА и "Урала" Александр Тарханов поделился своим мнением, кто стал главным разочарованием по итогам первого круга РПЛ сезона-2024/25.
Фото: РФК "Ахмат"